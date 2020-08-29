الزراعة  تتابع أنشطة مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين 

د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمنسق الوطنى لمشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين (برايم) قام بتفقد أنشطة المشروع في محافظتي بني سويف والمنيا حيث تم متابعة جلسات التفاوض وتوقيع عقود بين خمس جمعيات (تنتج محصول الفاصوليا الخضراء ) وأحد شركات التصدير بالمحافظة ويأتي ذلك في إطار جهود فريق عمل المشروع لتنفيذ مجموعة من العقود التسويقية والزراعات التعاقدية والتجميعية.عزوز تفقد أيضا بعض الانشطة التابعة لمشروع برايم في محافظة المنيا، إضافة الى المرور على منظومة زراعة الاسطح بمبني الارشاد الزراعي بمديرية الزراعه ببني سويف والتي يقدمها مشروع برايم كنموذج تطبيقي تجريبي لإرشاد المزارعين والمواطنين في نطاق المحافظة حيث تم تدريب الطلاب بالمدارس والجامعات على زراعة الاسطح بشكل مجاني. كما تفقد انشطة المشروع الخاصة بتطوير زراعة محاصيل الخضر والنباتات الطبيه والعطرية ( والروزميري والمورينجا والريحان) فضلا عن الزيتون والرمان والليمون والاستيفيا والتي تستخدم بديلا للسكر وكذلك بعض نباتات الزينة.

وقال د محمد القرش المدير التنفيذي للمشروع ان "برايم" هو احد نماذج التعاون بين وزارة الزراعة و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد حيث تم تنفيذ مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين منذ عام ٢٠١٢ الا ان الفترة الاخيرة من عمر المشروع وفقا لتوجيهات معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي شهدت طفرة كبيرة في العمل مما ادي لمد فترة عمل المشروع لمدة عام حيث قام في الاشهر القليلة الماضية بتوقيع اكثر من ١٤٢ تعاقد لصغار المزارعين على مساحات تتجاوز ٥٠ الف فدان

كما تم تدريب اكثر من ٥٠٠٠ مزارع اضافة لتدريب مجالس ادارات الجمعيات الزراعية واللجان التسويقية التي ساهم في تشكيلها المشروع ومن الجدير بالذكر ان المشروع قام بتطوير اكثر من ٢٥٦ لجنة تسويقية و ١٥٨ جميعة متخصصة لرفع قدرات المزارعين.واشار القرش الى ان تنفيذ هذه الانشطة ادت الى تحسين قدرات اكثر من ٤٠ الف اسرة في قرى مصر بنطاق محافظات المشروع وهذا وفقا لما اصدرته وحدة الرصد بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وقد شارك المشروع في تمويل انشطة المزارعين الانتاجية بتمويل وصل الي ٧٠ مليون دولار تم اقراضها من خلال البنوك المصرية. وكان نصيب المرأة في القروض تجاوز ٤٠٪؜ من جملة المشروعات التي مولها المشروع.