11 نشاطا لوزارة الزراعة خلال أسبوع.. تعرف عليها

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "إنفوجراف" حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة والذي تضمن..

1- دعوة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمهندس عبد القادر تركادو وزير الزراعة والغابات السودانى والدكتور عادل فرح وزير الثروة الحيوانية والسمكية لزيارة مصر وتفعيل التعاون في المشروعات المشتركة وتشجيع الاستثمار.

2- ترأس الوزير إحدى لجان تقييم المتقدمين للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بهدف بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة.

3- قيام السيد القصير وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعلاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى، بتوزيع أرباح الدورة الأولى من مشروع تسمين الماشية على 300 مستفيد من أربع محافظات هي دمياط وبنى سويف والبحيرة والغربية.

4- أصدر الوزير قراراً بتعيين الدكتور أحمد طوبال أستاذ هندسة الحاسبات والنظم، مستشاراً لوزير الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية، وذلك في إطار خطة وزارة الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.

5- الإعلان عن تسليط الضوء على إطلاق وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة منظومة جمع وتدوير قش الأرز للحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، حيث تهدف المنظومة إلى تحويل قش الأرز إلى سماد عضوي وأعلاف غير تقليدية، حيث مستهدف تجميع 500 ألف طن.

6- الإعلان عن تنفيذ فريق عمل مشروع تحديث الري الحقلي بالأراضي الجديدة، من قيادات الوزارة لزيارة ميدانية الى محافظتي المنيا وبني سويف، في إطار الزيارات الميدانية التي يقومون بها إلى المحافظات المختلفة لتشجيع المزارعين على التحول نحو منظومة الري الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

7- تضمنت الأنشطة أيضا الانتهاء من إنشاء مزرعة سمكية بمحافظة جنوب سيناء مكونة من عشرة أحواض دائرية سعة الحوض 30 مترا مكعبا من المياه، والبدء في إنشاء المزرعة الثانية التابعة لمركز البحوث الزراعية بمدينة نويبع.

8- كذلك الإعلان عن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف زيارات ومأموريات حقلية لعدد 5000 قرية وزيارة 200000 مزرعة لرصد أمراض الماشية.

9- تنفيذ 6 قوافل بيطرية في قرى محافظة المنيا في إطار التوسع في استخدام التلقيح الصناعي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية، وفحص وعلاج 5232 حيوانا منها 3121 حيوان تم فحصها وعلاجها تناسليا.

10- تنفيذ برنامج تدريبي بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد تحت عنوان: الاتجاهات الحديثة لمكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 30 أغسطس الجاري، حيث استهدف البرنامج تدريب 30 متدربا من الفنيين الزراعيين وأخصائيي المحصول والمكافحة والإرشاد وذلك لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع.

11- ضبط 234 طن خامات وأعلاف بمصنع غير مرخص في كفر الشيخ، في إطار الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف حتى تحقق أعلى معدلات أداء تتماشى مع متطلبات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التى تشهدها البلاد حاليا.