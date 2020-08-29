التعليم العالي: تنسيق المرحلة الأولى يتوقف على العرض والطلب

أكد السيد عطا، المشرف العام على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بتحديد الحدود الدنيا للكليات قبل تحديد أعداد المقبولين بها، مؤكدا على أنه مسألة تتوقف على مبدأ "العرض والطلب" من قبل اختيارات الطلاب للكليات، أثناء تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى أو غيرها من المراحل، مؤكدا أن تنسيق المرحلة الثانية ستنطلق خلال 24 ساعة عقب تحديد الحد الأدنى لها.

وأضاف عطا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مهام اللجنة العليا للتنسيق، هو تحديد الحدود الدنيا للكليات المختلفة من خلال تحديد أعداد المقبولين بالكليات، مؤكدا على أنه يجري الإعداد حاليا للإعلان عن موعد نتيجة المرحلة الأولى بعد اجتماع اللجنة العليا للتنسيق، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال تنسيق المرحلة الأولى الفترة الماضية لم ترصد أي شكاوى بشأن أعمال تسجيل الرغبات، مؤكدا على أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بتذليل جميع العقبات أمام طلاب المراحل الثلاثة.

وانطلقت السبت الماضي، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفًا و855 طالبًا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفًا و665 طالبًا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبًا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفًا و685 طالبًا.