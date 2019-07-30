أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بداية تسجيل طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة، غدًا الأربعاء الموافق 31 يوليو لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتستمر أعمال التسجيل حتى يوم الأحد الموافق 4 أغسطس ولمدة خمسة أيام.

تستعرض "الوطن" بعض الإرشادات للطلاب قبل تسجيل الرغبات وفقًا لموقع التنسيق على النحو التالي:

- يراعي عند تسجيل الرغبات أن الدراسة تكون بنظام الانتظام فقط بالمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي وهي المعاهد الفنية (التجارية والصناعية والفنادق والخدمة الاجتماعية)، وأيضًا بالمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة بمصروفات، ويشترط علي أي من الطلاب العاملين والراغبين في الالتحاق بالدراسة بأي من هذه المعاهد أن يتقدم للمعهد المرشح له بموافقة جهة العمل علي التفرغ للدراسة، وإلا سيتم رفض ترشيح الطالب من قبل المعهد في حالة عدم تقديم الموافقة علي الدراسة.

- إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم ولن يقبل الموقع رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات وعددها 48 رغبة، وبدون وجود أي أخطاء.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي والإقليمي الواردة بالجداول بهذا الدليل.

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- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار كل الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر شريطة استيفاء الشروط أعلاه.

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- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب، التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها، وذلك طبقا للقوائم الواردة بهذا الدليل.

- وفقًا لقاعدة التوزيع الإقليمي فإن القبول في بعض الكليات والمعاهد من الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة يكون من المنطقة التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد، ويسري ذلك علي كليات التربية وشعبها، التربية النوعية وشعبها، المعاهد الفنية للتمريض، والمعاهد الفنية الصحية ولكلية البنات شعبة تربية – تربية رياضة – شعبة ابتدائى – طفولة والكليات الأخرى التي ينطبق عليها نظام القبول الإقليمي وفقًا لجدول التوزيع الإقليمي، ولا يمكن للطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة من خارج الإقليم أن يبدي رغبته للالتحاق بالكلية أو المعهد بهذا الإقليم، حيث يكون القبول فيها مقصورًا علي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من هذا الإقليم.

- يكون القبول والتحويل المناظر وغير المناظر بجميع كليات الجامعات المصرية الحكومية الكائنة بالمحافظات النائية (مرسى مطروح – جنوب سيناء - شمال سيناء – الوادي الجديد و الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة – البحر الأحمر) على أساس القبول الإقليمي لأبناء هذه المناطق وبشرط أن يكونوا حاصلين على الثانوية العامة من هذه المناطق، على ألا يقل الحد الأدنى لهذه الكليات بالمناطق النائية عن 10% من الحد الأدنى المعلن للقبول بالكليات المناظرة لها خارج هذه المناطق، أما باقي كليات الجامعات المصرية غير الموجودة داخل النطاق الإقليمي لهذه المحافظات فيتم ترشيح وقبول أبناء هذه المحافظات، الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة منها، خارج قاعدة التوزيع الجغرافي لهذه الكليات وطبقًا للحد الأدنى للقطاع.