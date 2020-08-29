رئيس جمعية المحامين الكويتين في خطاب دعم لـ"عطية": نرفض التطاول عليك

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، شريان مرزوق الشريان، في خطابٍ له، لنقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، على دعمه الكامل، ورفضه المطلق لكل التصرفات المشية والمرفوضة بحقه.

وأضاف: "باعتباركم علما بارزا من أعلام المحاماة في الوطن العربي أجمع".

وتابع في خطابه: "إيماءً، إلى كتابكم الذي تفضلتم فيه بالإشارة إلى ما نشرته المدعوة لمياء صبري مبدى بهدف زعزعة الثقة في عروبتكم ووطنيتكم التي ليست محل شك أو خلاف على الإطلاق، فإننا نؤكد -بداية- على دعمنا الكامل، ورفضنا المطلق لكل التصرفات المشية والمرفوضة بحقكم؛ باعتباركم علما بارزا من أعلام المحاماة في الوطن العربي أجمع، إضافة إلى كونكم رئيسا لأكبر نقابة للمحامين في الوطن العربي، ورئيسا لاتحاد المحامين العرب".

واستكمل: " أرصد -وبحق- وجود أعمال غير لائقة، وتفتقد لأدنى مقومات العمل المهني الذي يعتد به، والتي يقوم بها أشخاص غير معنيين إلا بمصلحتهم، وغير عابئين بتأثير تلك الأفعال المشينة على وحدة الصف العربي، حتى وصل الأمر بهم إلى حدّ التطاول على رموز الاتحاد وقياداته، وتجاوز النظام الأساسي له، ومخالفة أدبيات العمل المهني المعتبر.

وأعلن عن أن جمعية المحامين الكويتية، تؤكد مجددا دعمها الكامل لرئيس اتحاد المحامين العرب، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر حمود الكريوين، مشيدا بالإجراءات المتخذة بهدف تطوير منظومة العمل في الاتحاد.