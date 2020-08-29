رانيا هاشم: هاشتاج وبرومو لتحسين الصورة الذهنية للفنانين حتى شهر رمضان

قالت رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيطلق هاشتاج وبرومو "اعتز بفنك" ويطالب القنوات بوضعه على الشاشات حتى شهر رمضان المقبل، لتحسين وإبراز الصورة الذهنية الإيجابية للفنانين في إطار مبادرة سيعلن عن تفاصيلها 10 سبتمبر المقبل "هدفها الاعتزاز بدور الفن والفنانين في مصر".

وأوضحت هاشم في تصريح خاص لـ"الوطن" أن المبادرة تهدف أيضا لتوعية الفنانين بأن يظهروا بصورة ذهنية إيجابية أمام الناس وألا يشاركوا في برامج أو أعمال تشوه صورتهم أو تقلل منها، وأضافت أن المجلس تلقى العديد من الطلبات من الفنانين والنقاد للمشاركة في المبادرة، وأن ذلك يأتي في إطار دور المجلس الاستباقي لإيجاد شكل جديد للإعلام بحيث يكون دوره توعوي.

وتابعت: "ستعلن تفاصيل تفاصيل المبادرة بالكامل يوم 10 سبتمبر المقبل وسيتم تدشين هاشتاج مستمر حتى شهر رمضان وبرومو"، وأشارت إلى أن الهدف أن يعتز كل فنان بصورة الفن الحضاري وألا ينزلق البعض إلى الإغراءات المادية.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر قد قرر عقد ندوة حول ضوابط الدراما الرمضانية في المسلسلات والأعمال الدرامية، وذلك يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل، تشرف عليها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، ويشارك فيها صناع الدراما والنقاد الفنيين والفنانين، وتتناول آراء ومقترحات حول مواصفات المسلسلات في رمضان القادم، وتستعرض أهم الانتقادات التي صاحبتها في السنوات السابقة، ووسائل تلافيها وتقديم أعمال فنية تنال استحسان وقبول الرأي العام.

ومن المقرر أن يطلق المجلس في نفس الجلسة مبادرة "اعتز بفنك"، وتتناول عضو المجلس الإعلامية رانيا هاشم شرح أهداف المبادرة والدعوة إلى تثمين قيمة الفن التي تعلي شأن الأخلاق، وتحفز على عدم قبول أعمال تهدر قيمة الفن والمكانة الرفيعة التي يتمتع بها الفنانين في المجتمع، باعتبارهم أذرع القوة الناعمة التي تحفظ الفنون الأصيلة وتمنع تدهورها.