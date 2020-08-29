بالصور.. الإيرانيون يقيمون مراسم عزاء للإمام الحسين

شهدت إيران، مساء أمس، مراسم عزاء في ليلة التاسع من محرم في عدد من المدن الإيرانية، لاحياء لذكرى استشهاد الامام الحسين، وكان من ضمنهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذى قام بالبكاء في حسينية الإمام الخميني، وجرت المراسم من دون حضور المواطنين بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وفقا لما نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

بينما نظم عدد من المواطنين في أحد منتزهات العاصمة الإيرانية طهران، مراسم استشهاد الإمام الحسين في اسكتش تمثيلي، وقام الحضور بدق صدورهم وضرب رؤسهم أثناء الفعاليات، بالإضافة إلى خروج المواطنين في الشوارع المحيطة بمسجد لولاكر وسط طهران، وقامت مجموعة أخرى بتنظيم مراسم عزاء رمزية لـ علي نجل الحسين الذي استشهد يوم عاشوراء.