الصين تدعو لرئيس الوزراء الياباني بالتعافي السريع

أعربت الصين عن تقديرها للجهود التي بذلها رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، وأمنياتها له بالتعافي السريع من مرضه، مشددة على أهمية العمل مع الجانب الياباني للدفع بالعلاقات الصينية اليابانية لتتحسن وتتطور باستمرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، في بيان صحفي، اليوم، بشأن إعلان "آبي" استقالته بسبب المرض، إن "العلاقات الصينية اليابانية عادت إلى مسار صحيح، وشهدت تطورا جديا في السنوات الأخيرة، وتوصل قادة البلدين إلى أرضية مشتركة مهمة حول تشكيل علاقات صينية يابانية تتفق مع متطلبات العصر الجديد".

وأضاف "جيان"، أن "الصين تعرب عن تقديرها للجهود المهمة التي بذلها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وتتمنى له التعافي في وقت مبكر"، مشيرا إلى أن الجانب الصيني يرغب في مواصلة احترام المبادئ التي حددتها الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، والعمل مع الجانب الياباني للدفع بالعلاقات الصينية اليابانية لتتحسن وتتطور باستمرار.

وأعلن "آبي"، أمس الجمعة، استقالته بسبب تدهور حالته الصحية، وقال، في مؤتمر صحفي، إن حالته الصحية تسوء وإنه يشعر بالإرهاق منذ يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني، أنه فقد الثقة في قدرته على خدمة الشعب الياباني، مضيفا أنه سيتلقى علاجا جديدا ولكنه يحتاج إلى رعاية طويلة الأمد.

وأكد "آبي"، أنه سيبقى في منصبه وسيواصل مهامه لحين اختيار خلف له، غير أنه رفض تسمية من يفضله ليكون خلفا له، معربا عن حزنه حيال عدم تمكنه من تعديل الدستور.