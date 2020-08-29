بروتوكول تعاون بين البيئة وجامعة القاهرة لمشروعات تكنولوجية

وقعت الدكتورة إيناس أبوطالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون للبيئة، والدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة في صندوق حماية البيئة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة بهدف تقديم الدعم والمساعدة في تنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وفقا لرؤية مصر المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تقديم وزارة البيئة من خلال صندق حماية البيئة الدعم المالي اللازم لمشروعات كلية الهندسة وتشجيع الابتكار في مجال إنتاج واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة كالطاقة الشمسية وغيرها على أن يكون معيار اختيار المشروعات المستهدف تمويلها عائد بيئي واضح يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة في مجال حماية البيئة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البيئة لدعم المشروعات البيئية الرائدة وتكاملها مع خطة الدولة المصرية في الاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية.

يتضمن البروتوكول إتاحة امكانيات وموارد وزارة البيئة في دعم وتنفيذ مشروعات كلية الهندسة بأفضل مستويات الصناعة لإنتاج واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتحويل أفكار الشباب المتميزة لمشروعات قابلة للتنفيذ من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث.

يذكر أن ذلك يأتي في إطار قيام صندوق حماية البيئة بتحقيق أهدافه المنصوص عليها في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والتي منها تمويل المشروعات التجريبية والرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة التي تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية والجمعيات الأهلية ويتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة الشعبية ومشروعات مكافحة التلوث طبقا للأولويات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.