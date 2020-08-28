البيئة: استقبال 159 طلبا لفتح مواقع وتأجير معدات بالشرقية

نفذ الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية عددا من الحملات التوعوية الاستباقية تضمنت أنشطة متنوعة، حيث وصل عدد الأنشطة التوعوية التى نفذها الفرع إلى 44 نشاطا توعويا بهدف رفع الوعي البيئي لدى المزارعين وتوعيتهم بفوائد استغلال قش الأرز اقتصادياً كأسمدة وأعلاف عالية القيمة وتعريفهم بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتعرض المخالفين لتعليمات الوزارة للمسألة القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للاستعداد لبدء منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020.

وتتولى الأفرع الإقليمية المسئولة عن منظومة تجميع قش الأرز تعريف وتوجيه المزارعين والشباب الراغبين فى تقديم طلبات لفتح مواقع لتجميع قش الأرز وتأجير معدات زراعية كالمكابس والفرامات والجرارات الزراعية المدعومة من وزارة البيئة ، حيث استقبل فرع الشرقية 159 طلبا حتى الآن لفتح مواقع وتأجير معدات.

وتفعيلاً للدور الرقابى لوزارة البيئة للسيطرة على كافة مصادر التلوث المحتملة نفذ فرع الشرقية حملة تفتيشية مكبرة على عدد من الشركات بمدينة العاشر من رمضان بالتنسيق مع هيئة الإستثمار والحماية المدنية والأمن الصناعى ومحافظة الشرقية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المخالفة .