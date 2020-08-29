القبض على 3 شباب بتهمة التحرش بفتاة في القاهرة الجديدة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 طلاب جامعيين بتهمة التحرش بفتاة بمنطقة القاهرة الجديدة، وتبين من التحريات أن الفتاة في العقد الثاني من العمر، حررت محضرًا بقسم شرطة التجمع الثالث تتهم فيه 3 شباب بالتحرش بها لفظيا ومحاولة الاعتداء عليها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطاراً من رئيس مباحث قسم التجمع الثالث يفيد بحضور فتاة إلى مبنى القسم تتهم فيه 3 شباب بالتحرش بها ومحاولة هتك عرضها والامساك بأماكن حساسة من جسدها.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهمين الثلاثة وجرى ضبطهم، وأنكروا الاتهامات الموجه إليهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.