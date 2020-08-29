إصابة 7 في مشاجرة بين أولاد عمومة بأسيوط بسبب "لعب العيال"

أصيب 7 أشخاص في مشاجرة نشبت، اليوم السبت، بين أبناء العمومة من عائلة "الكتاكيت"، بمنطقة نزلة الملك التابعة لمدينة ساحل سليم في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بنشوب مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة "الكتاكيت" بمنطقة نزلة الملك بالبندر دائرة المركز ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى موقع المشاجرة، وجرى السيطرة على الموقف وفض المشاجرة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كلا من (يسا هاني مقار، 10سنوات - عبد المسيح هاني- مريم وجيه نصري 25 سنة - مرسيكا منتصر مقار 3 سنوات، مؤهرائيل منتصر مقار – كستور غندور مقار- منتصر مقار 30 سنة)، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى ساحل سليم المركزي.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث المركز، عن أن سبب المشاجرة خلافات بسبب لهو الأطفال بين أبناء العمومة، واستخدم خلالها طرفي المشاجرة العصي والشوم وتطورت لاستخدام الأسلحة النارية.

جرى إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.