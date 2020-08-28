مصرع عامل بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة مع آخرين بقرية الدويرات دائرة مركز المنشأة في سوهاج، وانتقلت الشرطة لمكان الواقعة، وألقت القبض على المتهمين، وجرى تعيين الخدمات الأمنية اللازمة في المنطقة.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "حسين.ص.م" 23 عاما، عامل، ويقيم بناحية كوم بدار دائرة المركز مصابًا بطلق ناري بالجانب الأيسر فتحة دخول وفتحة خروج من الجانب الأيمن، وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والده "صابر.م.ع" 49 عاما عامل، اتهم "موسى.ف.م" 34 عاما، عامل، "أيمن.ح.م" 40 عاما عامل، ويقيمان بالناحية ذاتها بالتعدي على نجله بالضرب وإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزة الأول، ما أسفر عن وفاة ابنه بسبب خلافات سابقة على الجيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع بإرشاده، وجرى تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة؛ لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وباشرت التحقيقات.