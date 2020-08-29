تعيين 44 شابا بجنوب سيناء بينهم 2 من ذوي الهمم

قال أشرف علم الدين مدير عام مديرية القوى العاملة، إن المديرية تساند العمالة في القطاعات الخاصة، وحريصة على استراد كافة مستحقاتهم المالية، وحقوقهم القانونية.

وأضاف علم الدين، أن المديرية تلقت 44 شكوى عمالية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن 9 شكاوى، بينما جرى تسوية شكوى واحدة، وما زالت 34 شكوى تحت البحث.

وأضاف مدير مديرية القوى العاملة في تصريح له اليوم السبت، أن المديرية نجحت في توفير فرص عمل للشباب على مدار 3 شهور، حيث جرى تعين 44 شابًا، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وبينهم اثنين من ذوى القدرات الخاصة، وتسجيل 103 عمال جدد بإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ليصل إجمالي المسجلين إلى 4284 عاملا غير منتظم.

وأشار إلى أن المديرية شكلت لجان لمتابعة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، وموقف العمالة داخل 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد بأمراض معدية، والتفتيش على 223 منشأة، من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي.

كما جرى بصدار وتجديد 24 ترخيصًا للأجانب من جنسيات مختلفة، الذين يعملون في نطاق المحافظة.