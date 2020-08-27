نائب محافظ جنوب سيناء تتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بشرم الشيخ

أجرت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بشرم الشيخ لمتابعة انتظام سير العمل وضمان حصول المواطنين على الخدمات.

وقالت نائب المحافظ، إننا نواجه تحديات في ظل ملف التحول الرقمي لمتابعة تطبيق برنامج تطوير الخدمات الحكومية ومراجعة طلبات المواطنين ومؤشرات الأداء للمركز ونسب الإنجاز للمركز، ولكننا قادرين على التغلب على هذه التحديات تدريجيًا.

وأشارت إلى أنه جارٍ إنشاء (Base Map) موحدة لمحافظة جنوب سيناء، لاستكمال خريطة الأساس الموحدة للجمهورية لرصد مخالفات البناء وتوثيق الأصول العمرانية، وأملاك الدولة والمشروعات، بالإضافة إلى المساحات المزروعة.

وأوضحت أن المنظومة لا تقتصر على متابعة مخالفات البناء فقط، لكنها ترصد كل المتغيرات على الأرض، ولا تكمن قوتها أو قيمتها في الصورة فقط (Raster Data)، بل في القدرة على تحليل كامل لكل الصور الجوية ولخريطة الأساس (VECTOR DATA) التي سيجري رسمها من خلال فريق متخصص، وهو ما يخدم الأهداف الاستراتيجية التي تخص منظومة التخطيط المصرية.

وأكدت نائب المحافظ أن المحافظة في صدد إنشاء خريطة أساس موحدة، تضم كل البيانات وسيجري تحديثها يوميًا بدقة 3 أمتار بالقمر الصناعي "طيبة سات" وإرسالها لكل الجهات لرصد مخالفات البناء والتقدم في المشروعات المختلفة كما تعطي صورة عن المزروعات ومساحتها.

وأشارت إلى أنه جارٍ التنسيق مع المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، في إطار مشروع التحول الرقمي الذي يوفر يوميًا تصوير لجمهورية مصر العربية بالكامل عن طريق الأقمار الصناعية بدقة 3 أمتار.