محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة جمعة بمسجد السلام في شرم الشيخ

أدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء، وإسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، اليوم، أول صلاة جمعة بعد توقف دام خمسة أشهر نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا، بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، وبحضور بعض القيادات الأمنية والتنفيذية ومواطني شرم الشيخ .

وهنأ المحافظ المواطنين بعودة صلاة الجمعة، وأثنى على الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، مشيدا بوعي المواطنين بالمحافظة.

وألقى خطبة الجمعة إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، تحت عنوان "الأمل والتفاؤل".