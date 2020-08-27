تعقيم مساجد جنوب سيناء استعدادا لصلاة الجمعة

نظمت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة موسعة لتعقيم وتطهير المساجد بجميع مدن المحافظة، استعدادًا لأداء صلاة الجمعة في المساجد بداية من الغد، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، إن الحملة تستهدف جميع المساجد بالمدن والقرى والوديان، مع توفير مطهرات على أبواب المساجد لتعقيم المصلين عند دخولهم لأداء الصلاة، عدم السماح بدخول المسجد دون ارتداء الكمامة واصطحاب مصلى شخصي.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى تجهيز 75 مسجدًا على مستوى المحافظة، لأداء صلاة الجمعة كمرحلة أولى، وانتهت المديرية من خطة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا والتي ستتبع قبل وبعد الصلاة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.