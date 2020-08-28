محافظ مطروح: لجنة فنية لمعاينة الإسكان الاجتماعي بالحمام لحل مشاكله

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية المعنية لمناقشة ووضع حلول عاجلة لمشكلة مياه الصرف بعمارات الإسكان الاجتماعي والشباب بمنطقة الملاحات بمدينة الحمام، ووضع المقترحات والحلول الفنية والعملية المناسبة مع المراجعة الفنية للاطمئنان على المباني ومدى سلامتها الإنشائية وعدم تأثرها خلال الفترة الماضية.

ووجه محافظ مطروح لجنة فنية مشكله من جميع الجهات المعنية من مديرية الإسكان والمرافق بمطروح، والتخطيط العمراني والبيئة والموارد المائية والري وغيرها، بالإضافة إلى مهندسين استشاريين للمعاينة على الطبيعة لموقع العمارات السكنية والحالة الفنية لكل منها، بالإضافة إلى موقف السيارات ووضع الحلول العملية القابلة للتنفيذ للإسراع في إنهاء تلك المشكلة، والأعداد لتسليمها للمستحقين بعد انتظار عدة سنوات والتيسير عليهم.

كما وجه المحافظ لمديرية إسكان مطروح بالتنسيق مع وزارة الإسكان بشأن الرؤية المستقبلية المقترحة لتطوير المنطقة، وذلك بمشاركة كلا من المهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان بمطروح والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروع هيئة الصرف الصحي بمطروح، والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق بمطروح، ومدير الإدارة الهندسية بمدينة الحمام ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارات المعنية بالمحافظة.