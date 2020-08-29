رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الإسكان: 50% نسبة زيادة الصرف الصحي بالقرى منذ 2014

كتب:

شريف سليمان
12:06 م | السبت 29 أغسطس 2020
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قطاع الصرف الصحي من أهم القطاعات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة فيه.

وأضاف الجزار خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب والصرف الصحي وصلت إلى 99% وكانت 97% في عام 2014".

وتابع: "مجهودات القطاع لا تنعكس في نسبة 2% جرى إنجازها أو ما الـ1% المتبقية، لكن القطاع يعمل على عدة محاور ما أدى إلى زيادة نسبة الإنجاز، مثل تقليل الفاقد والإحلال والتجديد ورفع كفاءة نوعية المياه المقدمة، وهذا كله كان لا يحدث نتيجة انخفاض مستوى الخدمة".

وأردف: "وصلنا إلى إنتاج 33.6 مليون متر مكعب باليوم مياه تمثل 12.2 مليار متر مكعب في السنة بأطوال شبكات 180 كم طولي".

وفي مجال الصرف الصحي، قال الجزار، إن نسبة الصرف الصحي في عام 2014 كانت 50%، وأصبحت 65% حاليًا، وعلى مستوى الحضر أصبحت 96% قدومًا من 79% في عام 2014، بواقع زيادة نسبة قدرها 22%، وإذا ما قورنت بالزيادة في عدد السكان فإنها ستصل إلى 30% في 6 سنوات فقط.

وواصل: "في الريف، وهو التحدي الحقيقي الذي واجهناه، فإنها وصلت إلى 37.5% قدومًا من 12%، بما يعني زيادة قدرها 50% منذ عام 2014 بحساب الزيادة السكانية".

اقرأ المزيد:

مدبولي: البعض شكّك في قدرة الدولة على إنجاز محور المحمودية بالإسكندرية

مدبولي: الدولة تدعم السلع التموينية والخبز بـ89 مليار جنيه

مدبولي: ننفذ أكبر محطة معالجة مياه بالعالم بطاقة 5.5 مليون متر مكعب

مدبولي: استثمارات الصرف والمياه بالإكسندرية بلغت 124 مليارا في 6 سنوات

مدبولي: 11.5 مليار قيمة المشروعات القومية المفتتحة في الإسكندرية اليوم

عاجل.. مدبولي يستثني الأطفال حتى 6 سنوات من قرار الـ"PCR" لدخول مصر

مدبولي يصدر قرارا باعتبار مشروع وصلة المعمورة من أعمال المنفعة العامة

عاجل.. مدبولي يحذّر: تشديد الإجراءات حال زيادة إصابات كورونا