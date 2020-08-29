وزير الإسكان: 50% نسبة زيادة الصرف الصحي بالقرى منذ 2014

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قطاع الصرف الصحي من أهم القطاعات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة فيه.

وأضاف الجزار خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب والصرف الصحي وصلت إلى 99% وكانت 97% في عام 2014".

وتابع: "مجهودات القطاع لا تنعكس في نسبة 2% جرى إنجازها أو ما الـ1% المتبقية، لكن القطاع يعمل على عدة محاور ما أدى إلى زيادة نسبة الإنجاز، مثل تقليل الفاقد والإحلال والتجديد ورفع كفاءة نوعية المياه المقدمة، وهذا كله كان لا يحدث نتيجة انخفاض مستوى الخدمة".

وأردف: "وصلنا إلى إنتاج 33.6 مليون متر مكعب باليوم مياه تمثل 12.2 مليار متر مكعب في السنة بأطوال شبكات 180 كم طولي".

وفي مجال الصرف الصحي، قال الجزار، إن نسبة الصرف الصحي في عام 2014 كانت 50%، وأصبحت 65% حاليًا، وعلى مستوى الحضر أصبحت 96% قدومًا من 79% في عام 2014، بواقع زيادة نسبة قدرها 22%، وإذا ما قورنت بالزيادة في عدد السكان فإنها ستصل إلى 30% في 6 سنوات فقط.

وواصل: "في الريف، وهو التحدي الحقيقي الذي واجهناه، فإنها وصلت إلى 37.5% قدومًا من 12%، بما يعني زيادة قدرها 50% منذ عام 2014 بحساب الزيادة السكانية".