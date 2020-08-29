الجزار: 1.25 مليار جنيه لإعادة تصميم منظومة الصرف ببرج العرب

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّ تكلفة إعادة تصميم منظومة الصرف الصحى ببرج العرب الجديدة 1.25 مليار جنيه، مبينًا أنَّه تمّ فصل الصرف الصناعي عن الصرف البشري أو الآدمي، ولم تعد محطات الصرف بؤرة تلوث ولا تصدر عنها روائح كريهة أو تلوث.

وأضاف "الجزار"، خلال مؤتمر افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، أنَّ "المدينة تتغذى بمياه الشرب النقية، سياسة الدولة تتوجه لترشيد مياه الشرب وكانت السياسة القديمة هي التخلص الآمن لمياه الصرف، وتحولنا إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من جديد".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.