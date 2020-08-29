رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الإسكان: 99.7% نسبة توصيل مياه الشرب في الإسكندرية

كتب:

شريف سليمان
01:17 م | السبت 29 أغسطس 2020
الدكتور عاصم الجزار

الدكتور عاصم الجزار

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن دراسات التعريفة الخاصة بمياه الشرب أو الصرف الصحي تشمل الصيانة القياسية  للمحطات والشبكات لضمان استمرار جودة الخدمة المقدمة وليس صيانة الأعطال.

وأضاف الجزار خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية، أن متوسط خدمة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية تبلغ 99.7% ويبلغ عدد السكان 5.4  ملايين نسمة، كما أن متوسط خدمة الصرف الصحي يقدر بنحو 89.8%.

وتابع وزير الإسكان: "عملنا طاقات تصميمية أكبر عشان منفضلش دايمًا بنجري وراء المشكلة ونكون سابقين ونقدر نشتغل بشكل أفضل ونحسن مستوى الخدمة".

اقرأ المزيد:

وزير الإسكان: حجم الاستثمارات في برج العرب الجديدة 5 مليارات جنيه

وزير الإسكان: 134 مليار جنيه تكلفة خطة 2050 لتحلية مياه البحر

وزير الإسكان: 50% نسبة زيادة الصرف الصحي بالقرى منذ 2014

الإسكان: تشغيل 7 مواقع جديدة بمشروع "منافذ الخير" بمدينة الشروق

الإسكان : طرح مركز طبي وملعب خماسي بمقابل حق الانتفاع بدمياط الجديدة

"الإسكان" تواصل حملات إزالة المخالفات بالعبور