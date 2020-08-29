وزير الإسكان: 99.7% نسبة توصيل مياه الشرب في الإسكندرية

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن دراسات التعريفة الخاصة بمياه الشرب أو الصرف الصحي تشمل الصيانة القياسية للمحطات والشبكات لضمان استمرار جودة الخدمة المقدمة وليس صيانة الأعطال.

وأضاف الجزار خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية، أن متوسط خدمة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية تبلغ 99.7% ويبلغ عدد السكان 5.4 ملايين نسمة، كما أن متوسط خدمة الصرف الصحي يقدر بنحو 89.8%.

وتابع وزير الإسكان: "عملنا طاقات تصميمية أكبر عشان منفضلش دايمًا بنجري وراء المشكلة ونكون سابقين ونقدر نشتغل بشكل أفضل ونحسن مستوى الخدمة".