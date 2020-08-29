الجزار: إنفاق 8.6 مليار جنيه على مياه الشرب والصرف في الإسكندرية

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جرى تنفيذ 6 مشروعات مياه شرب بتكلفة 456 و29 مشروع مياه شرب وإحلال وتجديد بالمحافظة بنحو مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعي مياه شرب جاري تنفيذها بالمحافظة بقيمة 550 مليون جنيه في الفترة من 2014 حتى 2020.

وأضاف الجزار خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية، أن أنه جرى خلال نفس الفترة تنفيذ 13 مشروع صرف صحي بقيمة 2.9 مليارات جنيه شاملة إنشاء 4 محطات معالجة وتوصيل شبكات لـ8 مناطق سكنية.

وتابع: "نفذنا 84 مشروع إحلال وتجديد بقيمة 190 مليون جنيه و12 مشروع صرف صحي جاري تنفيذها بقيمة 3.2 مليار جنيه، ومشروعات لاستيعاب مياه الأمطار بقيمة 70 مليون جنيه".

وأردف، أن حجم الإنفاق في المحافظة على الصرف الصحي قليل مقارنة بكونها المحافظة الحضرية الثانية في مصر، مفسرًا ذلك بأن نسبة الريف فيها أقل من محافظات أخرى.

وأتم: "إجمالي ما جرى إنفاقه في قطاع الصرف الصحي بالإسكندرية يبلغ 6.5 مليارات جنيه و8.6 مليار جنيه على قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظة".