"ضربة شومة" تنهي حياة شاب في مشاجرة بالدقهلية

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وأصيبت سيدة، وذلك في مشاجرة نشبت بين الجيران.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز طلخا، بوجود مشاجرة بين الجيران في منطقة المجمع الإسلامي.

انتقلت مباحث المركز بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث إلى موقع الحادث، وتمكنوا من ضبط طرفي المشاجرة، وجرى نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى للعلاج.

وعقب ذلك أخطرت مستشفى الطوارئ مركز الشرطة بوفاة "كريم م. 25 سنة، متأثرا بإصابته.

وتبين نشوب مشاجرة بين الجيران استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء والشوم، وضرب أحد طرفي المشاجرة المجني عليه بـ"شومة" على رأسه، ما تسبب في إحداث إصابته بنزيف في المخ ووفاته.

وألقت مباحث المركز على 5 أشخاص من طرفي المشاجرة، بينهم شقيقان "عمر م. أ." وشقيقه "خالد" أقارب المتهم، ومن طرف المجني عليه والده وشقيقيه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9307 لسنة 2020، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقيات.