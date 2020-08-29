طرح إنتاج "منحل المانجروف" للبيع.. وصفة سحرية لتقوية المناعة

حصدت الإدارة الزراعية بمدينة سفاجا، في محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، القطفة الثانية من إنتاج العسل من "منحل المانجروف"، الذي تم إنشاؤه في منطقة غابات المانجروف بالمدينة.

بلغ حجم الإنتاج حوالي 60 كيلوجرام من العسل النادر، وتم طرح الكمية في منافذ البيع للمواطنين بسعر 100 جنيه للكيلو، وذلك للمساعدة على تقوية مناعة الأهالي لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ويسهم مشروع المانجروف في تحويل المنطقة إلى إحدى المقاصد السياحية، ويتم تنفيذه بتمويل من أكاديمية البحث العلمي، وبالتعاون بين مركز بحوث الصحراء ومحافظة البحر الأحمر، وكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي في قنا.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا، هدى المغربي، استغلال غابات المانجروف، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، لاستغلال المحمية في إنتاج أندر وأجود انواع العسل، كأحد مخرجات مشروع إعادة التأهيل البيئي واستزراع غابات المانجروف.

وأضافت أنه تم إنشاء عدد 20 خلية، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وممثلي جامعة جنوب الوادي، ومركز بحوث الصحراء، مشيرةً إلى أن القطفة الثانية للإنتاج كانت اليوم، وبلغت 60 كيلوجراما، بينما كانت القطفة الأولى في شهر يوليو الماضي، حوالي 90 كيلوجراما من العسل.

ومن جانبه، قال مدير الإدارة الزراعية بسفاجا، المهندس أحمد كمال، إنه يجري لأول مرة في مصر، تطبيق أول نموذج للمشروعات الصغيرة داخل المحميات، لتوفير فرص عمل مستدامة تراعي البعد البيئي والاجتماعي، من خلال تربية النحل، لإنتاج أجود أنواع العسل، موضحاً أن المشروع يستهدف تدريب وتأهيل الأهالي حول مناطق المحميات الطبيعية.