"كورونا" ينشط السياحة الداخلية بفنادق سفاجا: اتفسح واتعالج

توافد المئات من نزلاء السياحة الداخلية، على فناق مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، بعد توقف حركة السياحة الخارجية منذ شهر مارس الماضي، تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

واستقبلت فنادق سفاجا المئات من المواطنين المصريين لقضاء إجازة الصيف، حيث الشواطئ الذهبية والرمال الناعمة التي تستخدم في علاج كثير من الأمراض، خاصة مع شهرة سفاجا في السياحة العلاجية بفضل شواطئها الممتدة آلاف الكيلو مترات.

وكشف إيهاب شكري، مالك إحدى الشركات السياحية الكبرى، أن 34 فندقًا بسفاجا استقبلت المواطنين المصريين من نزلاء السياحة الداخلية، وذلك في اكتشاف جديد للسياحة الداخلية بمدينة سفاجا بعد ما كانت مقتصرة على فنادق الغردقة ومرسى علم فقط.

وأوضح "شكري" أن اكتشاف السياحة الداخلية بفنادق سفاجا يعود لجائحة كورونا، وذلك بعد توقف حركة السياحة الخارجية إبان شهر مارس الماضي، تزامنًا مع جائحة كورونا المستجد، حيث إن فنادق سفاجا كانت تعتمد على نزلاء السياحة الخارجية قبل توقفها.

وجاءت فكرة استقبال فنادق سفاجا نزلاء السياحة الداخلية بعد قرار الدولة بعودة حركة السياحة الداخلية لإنعاش القطاع السياحي، وذلك لتغطية تكاليف الفنادق ومرتبات العاملين خاصة مع تنبيه الدولة بعدم الاستغناء عن العاملين في الفنادق السياحية.

وأوضح الخبير السياحي، عصام على، أن 34 فندقًا ومنتجعًا سياحيًا بمدينة سفاجا، حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بنسبة 50% طبقًا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

ولفت الخبير إلى أن مدينة سفاجا تمتاز بالشواطئ الذهبية والرمال الناعمة والشمس الساطعة والتي تستخدم في علاج كثير من الأمراض مثل الروماتويد والروماتيزم والصدفية، واكتسبت سفاجا شهرة عالمية فى السياحة العلاجية بفضل النتائج التى تحققت فى العلاج للمترددين عليها من السائحين من مختلف الجنسيات لطلب العلاج.

وكشف مسؤولو مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر أن 34 فندقًا ومنتجعًا سياحيًا بمدينة سفاجا، حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بنسبة 50% طبقًا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، وأن لجان مشتركة من السياحة والصحة وغرفة المنشآت تمر على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية.