رفع طن ونصف مخلفات من شواطئ سفاجا بمشاركة رئيس المدينة

شاركت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، في فعاليات مبادرة "شواطئنا نظيفة دائماً" لرفع المخلفات العامة على شواطئ سفاجا بالاشتراك مع مركز شباب سفاجا وعدد من الفنادق السياحية.

وقالت "المغربي" في تصريح، اليوم الجمعة، "إن إدارات البيئة والعلاقات العامة بمجلس سفاجا ومركز شباب سفاجا وأحد الفنادق السياحية ومجموعة من الشباب شاركوا في رفع طن ونصف مخلفات متنوعة من شواطئ المدينة العامة بمنطقة مجلس المدينة".

ولفتت الى أن المبادرة تركت لديهم انطباعًا بالانتماء للبلد وحب الوطن، وأحيت فيهم روح العمل التطوعي الجماعي في سبيل تقديم خدمة عامة.