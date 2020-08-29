طقس الأحد: حار رطب على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وشبورة مائية صباحا والطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويسود ليلا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية ولطيف أيضا على شمال الصعيد، ويكون معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وترتفع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري ويكون هناك نشاط في الرياح على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 37 23

طنطا 36 23

شبين الكوم 36 23

دمنهور 34 22

بلطيم 33 22

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 24

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 23

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 25

نخل 36 20

نويبع 37 29

طابا 36 27

كاترين 35 19

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 37 24

بنى سويف 38 24

المنيا 39 23

أسيوط 39 23

سوهاج 40 25

قنا 40 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 27