زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب سواحل المدن التركية على البحر الأسود

ضرب زلزال بقوة 3.7 درجة سواحل المدن التركية المطلة على البحر الأسود، مساء أمس الجمعة، دون وقوع خسائر مادية أو أضرار بشرية، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن"، اليوم.

وأشار مرصد "قنديللي" للزلازل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن زلزالًا بقوة 3.7 درجة وقع في حوالي الساعة 17:20 أمس الجمعة، قبالة ساحل البحر الأسود، وشعر سكان المدن المطلة على الساحل بالزلزال الذي وقع على عمق 28.7 كيلومترا تحت سطح الأرض.

واتهمت المعارضة التركية، حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، بالاستيلاء على 50 مليار ليرة حصيلة ما جمعته من ضرائب الزلزال، التي بدأ تطبيقها منذ زلزال 1999 بمرمرة الذي أودى بحياة الآلاف مخلفًا دمارًا كبيرًا.