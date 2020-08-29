تامر حسني ومحمود العسيلي يتصدران تريند يوتيوب بـ"اختراع"

تصدر النجمان تامر حسني ومحمود العسيلي تريند "يوتيوب" بكليب "اختراع"، الذي طرحته شركة "روتانا"، مساء أمس، عبر قناتها الرسمية بالموقع، حيث تجاوز عدد مشاهدة الكليب 980 ألفًا.

ويُعد كليب "اختراع" أولى تجارب تامر حسني في مجال الإخراج، حيث اختار مدينة العلمين الجديدة موقعًا لتصوير كليبه الجديد، الذي لاقى تداولًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحه.

أغنية "اختراع" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي.