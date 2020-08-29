آخرها "اختراع".. تامر حسني أكثر مطربي جيله ترويجاً للسياحة في كليباته

استهل النجم تامر حسني كليبه الجديد "اختراع"، بلقطة أبرزت جمال معالم مدينة العلمين الجديدة، ما يعد استمراراً لسياسته في إبراز معالم مصر السياحية من خلال أغنياته المصورة، حيث اختار هذه المدينة للتصوير فيها في أولى تجاربه الإخراجية بمجال الكليبات للترويج لها سياحياً، وتقديم صورة جديدة على عين المشاهد.

ويُعد تامر حسني أكثر مطربي جيله ترويجاً للسياحة في كليباته خلال الآونة الأخيرة، والتي نستعرضها خلال السطور المقبلة.

أغنية الأصل مصري

حرص "تامر" في كليب "الأصل مصري"، على إبراز جمال نهر النيل ومعالم القاهرة في العديد من اللقطات، حيث تجاوز عدد مشاهدي الكليب حاجز الـ 39 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع علي فتح الله.

ويقول مطلع الأغنية:-

الأصل مصري وأنت اللي عارف

معني إن جذورك مصرية

والكل شاهد الكل شايف

عم الجدعنة والتضحية

أغنية ناسيني ليه

وأبرز تامر حسني، في كليب "ناسيني ليه"، معالم محافظة الإسكندرية، بزوايا تصوير مميزة للمخرج اللبناني سعيد الماروق، حيث تخطى عدد مشاهدي الكليب حاجز الـ 103 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع وسام عبدالمنعم.

ويقول مطلع الأغنية:-

أنا مقدرش أبعد ثانية

أنا بعدك مليش في الدنيا

يا أول حب عاش قلبي معاه

يذكر أن تامر حسني قدم مؤخرا أغنية "اختراع" بطريقة الديو مع الفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.