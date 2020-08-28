العسيلي: شرف ليا أكون مع تامر حسني في اختراع.. وتامر يرد: فخور بتجمعنا

أعلن المطرب تامر حسني، عن سعادته لمشاركة المطرب محمود العسيلي في كليب "اختراع"، والذي من المقرر طرحه خلال ساعات.

وكتبت تامر حسني، عبر "تويتر"، "حبيبي يا صديق العمر يا فنان يا كبير أنا اللي فرحان بنجاحك الكبير وفخور أننا بعد العمر دا كله نتجمع محققين أحلام الطفولة، ربنا يوفقنا يا صاحبي"

وكان محمود العسيلي، كتب تدوينة يشكر فيها تامر حسني قائلا: "صاحبي وأخويا الكبير النضيف الجدع الطيب.. لسه زي ما هو من أيام المدرسة.. شرف ليا أن أنا أكون جزء من تاريخك الكبير وونعمل الأغنية دي وأحنا كبار ومحققين أحلامنا زي ما كنا بنتخيل وأحنا صغيرين، وبصراحة طلعت مخرج جامد أوي يا تيمو اختراع‬⁩ نازلة بكرة إن شاء الله".

ومن المقرر أن تطرح روتانا بعد ساعات، أولى أغنيات الألبوم "اختراع" للمطرب تامر حسني، والتي يشاركه في غنائها الفنان محمود العسيلي.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتسجيل هيثم راضي، وماستر جلال الحمداوي.