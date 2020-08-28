طرح أغنية تامر حسني ومحمود العسيلي "اختراع"

طرح الفنان تامر حسنى أغنيته الجديدة "اختراع" والتى تجمعه للمرة الأولى بالفنان محمود العسيلى وجاء فيديو كليب الأغنية من إخراج تامر حسني.

أغنية اختراع من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي.

وكان الفنان تامر حسني، طرح "برومو" أغنيته الجديدة "اختراع" والتي يشاركه الغناء فيها لأول مرة الفنان محمود العسيلي، عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك".

طرح الفنان تامر حسني "برومو" أغنيته الجديدة "اختراع" والتي يشاركه الغناء فيها لأول مرة الفنان محمود العسيلي، عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك".

واستقر الفنان تامر حسني على اسم "خليك فولاذي" عنوانا لألبومه الجديد المقرر طرحه مع شركة روتانا خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن تطرح روتانا بعد ساعات أولى أغنيات الألبوم "اختراع" والتي يشاركه غنائها الفنان محمود العسيلي.

ومن المنتظر أن تكون الأغنية ضمن أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد، والذي سيُطرح خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي، وماستر جلال الحمداوي.