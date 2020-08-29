مصدر أمني عن إنقاذ شاب حاول الانتحار بوسط البلد: يمر بظروف عائلية سيئة

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن قوات الحماية المدنية بالعاصمة نجحت في إنقاذ حياة شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، حاول الانتحار وإلقاء نفسه من أعلى لافتة إعلانات بمنطقة الجلاء بوسط البلد.

وأضاف المصدر أن الشاب يمر بظروف عائلية ونفسية وجاري مناقشته واستدعاء أفراد أسرته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة إشارة من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بالصعود إلى لافتة إعلانات بمنطقة الجلاء محاولًا الانتحار.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث الأزبكية ورجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتحدث الضابط مع الشاب واتفقا على حل مشكلته العائلية، وجرى انقاذه.