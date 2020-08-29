"ألسن عين شمس" تطلق أول برنامج للساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا

أعلنت سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول في برنامج جديد لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية للدراسات العليا، و هو برنامج "الترجمة التحريرية و الفورية و تكنولوجيا الترجمة بنظام الساعات المعتمدة"، للعام الدراسي 2020-2021، تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، وعبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف أشرف عطية وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت أن البرنامج الجديد يعتمد خلال فترة تدريسة على نظام الساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا والبحوث، ويقدم فرصة كبيرة للتميز في مجال الترجمة التحريرية والفورية وتكنولوجيا الترجمة، بهدف إعداد جيلًا متميزًا من طلاب الدراسات العليا قادر على إستخدام ادوات و تقنيات الترجمة التحريرية والفورية.

وبينت أن البرنامج يتيح للطلاب إمكانية إكتساب مهارات وقدرات ومعارف متميزة حول نظريات وتطبيقات الترجمة التحريرية والفورية، وذلك داخل قاعات ومعامل تم إعدادها حديثًا وفق أعلى المعايير العالمية لتضاهي التطورات التعليمية في الجامعات العالمية.

وأشار أشرف عطية وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن البرنامج يعد الأول من نوعة في مجال الدراسات العليا و البحوث في الجامعات المصرية، وعن ميعاد التقديم، قال إنه بداية من 15 سبتمبر سيتمّ استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج، على أن يكون إمتحان القبول يوم 27 من سبتمبر المقبل.