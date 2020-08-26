جامعة عين شمس تناقش سبل التحول الرقمي مع هواوي

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أمس، وفدا من شركة هواوي يضم المهندس يسري عتلم نائب مدير شركة هواوي، والمهندسة أسماء سراج مدير التدريب بالشركة، والمهندس مازن مدير القطاع الأكاديمي بالشركة، لمناقشة الاستراتيجيه التي تنتهجها شركة هواوي، التي تتوافق مع الاستراتيجية العامة للدولة في التحول الرقمي والاتجاه نحو تدريب شباب الخريجين والدارسين بالجامعات، لتحقيق منظومة التحول الرقمي على مستوى الجمهورية، والتي بدأت بين عامي 2018 و 2019.

وشهد الاجتماع الاتفاق على وضع استراتيجية تعاون بين الشركة والجامعة، تشمل قطاعات أكبر من الكليات، سواء التي سبق التعاون معها ككلية الحاسبات والمعلومات، أو التي سيتم التعاون معها ككلية الزراعة والتجارة والهندسة والطب.

وأشاد ممثلي شركة هواوي خلال الاجتماع بمتدربي جامعة عين شمس، مؤكدين أنّ أكبر نسبة لإعداد المتدربين لديهم من أبناء جامعة عين شمس.

وجرى تكريم الجامعة بعد حصولها العام الماضي، على المركز الأول في التدريب في أكتوبر 2019، كما تم تكريم الطلاب من وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وبحضور السفير الصيني، ما يعكس مدى الاهتمام بتدريب شباب الخريجين المصريين في داخل شركة هواوي.

يذكر أنّ التدريب في شركة هواوي، يتناول المنظومة الشاملة للتحول الرقمي، يضم الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ومجالات متعددة في عالم التحول الرقمي.

وحصلت جامعة عين شمس على المركز الأول على مستوى الجمهورية، من حيث العدد والأداء، وسيكون التكريم في أكتوبر المقبل، وقدمت الشركة دعوة لرئيس الجامعة للمشاركة في أحد اللقاءات.