جامعة عين شمس تعتمد خطط التعليم الهجين بالكليات

افتتح الدكتور الفتاح سعود نائب، رئيس جامعة عين شمس، جلسة اجتماع مجلس قطاع شؤون التعليم والطلاب المنعقدة بتقنية الفيدو كونفرنس، بتهنئة الدكتورة ريم الكباريتي أستاذ التخدير بكلية الطب ومدير إدارة روابط خريجي جامعة عين شمس كعضو دائم في مجلس القطاع، مشيرا إلى أهمية دعم ربط خريجين الجامعة بجامعتهم الأم ودورها في تحقيق تقدم في تصنيف الجامعة العالمي.

واستعرضت ريم الكباريتي خطة الإدارة والجهود والخطوات التي تم اتخاذها لربط الخرجين بالجامعة، كما هنأ الدكتور عبدالفتاح سعود، الدكتورة سحر ياسين على توليها منصب وكيلة كلية التمريض لشؤون التعليم والطلاب، وتهنئة الدكتورهشام الحريري على توليه منصب وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأقر المجلس اعتماد خطط التعليم الهجين بكل كليات الجامعة والتي راعت اختلاف طبيعة الدراسة بكل كلية، بالإضافة إلى اعتماد تعديل كل لوائح الكليات وبإضافة نص يسمح بالتعليم والتقييم عن بعد لرفعها للمجلس الأعلى للجامعات.

و استعرضت الدكتورة منى عبدالعال مدير إدارة تطوير التعليم الجامعي سبل تفعيل لجنة المناهج بكليات الجامعة.

جامعة عين شمس تعديل لوائح الكليات بما يسمح بالتدريس والتقييم عن بعد

واستعرض الدكتور عبد الفتاح سعود، تقارير الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ورئيس مركز بحوث منظمة الصحة العالمية، والرئيس الأسبق للجمعية العالمية للطب النفسي بشأن المقترحات المطلوب تنفيذها بالجامعات المصرية حول التوعية بحدوث بعض وقائع الانتحار في المجتمع.

ولفت إلى الخطوات الاستباقية التي قام بها قطاع التعليم والطلاب في هذا الصدد منذ عامين دراسيين، حيث تم تخصيص لجنة برئاسة الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس لبحث مشكلات الطلاب النفسية وعلاجها؛ وكذلك عمل العديد من ورش العمل وندوات للارشاد والتوعية النفسية، مؤكدا على ضرورة استمرار وتطوير عمل اللجنة وفي ختام الجلسة.

وأشاد بجهود إدارة تطوير التعليم الجامعي بإدارة الدكتورة منى عبدالعال خلال الفترة الماضية، مؤكدا على ضرورة الاستمرار وبذل أقصى جهد لتطوير خطط التعليم بما يتوافق مع أحدث متطلبات سوق العمل العالمي، كما أشاد الدكتور عبدالفتاح سعود بجهود اللجنة الدائمة لشؤون التعليم والطلاب برئاسة محمد صافي يوسف وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، للجهد الكبير الذي بذلته في إجراء تعديلات اللوائح المختلفة للكليات خلال الفترة السابقة.