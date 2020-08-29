انتحار شاب بالشرقية: العروس تركته ليلة الزفاف فخطب أخرى ثم أنهى حياته

تخلص شاب من حياته بتناول حبوب الغلال السامة إثر مروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية، ورفض أسرته عودته لخطيبته السابقة بمركز الإبراهيمية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد ورود إخطار للمركز بوفاة "ا ع"، 20 عاما، إثر تناوله حبوب الغلة السامة بسبب مروره بحالة نفسية سيئة لرفض أسرته عودته إلى خطيبته السابقة.

وتبين من التحريات أن المتوفى كان مرتبطا بإحدى الفتيات وجرى عقد القران، وقبل الزفاف توجه إلى الكوافير لاصطحاب عروسه إلا أنه لم يجدها.

وتبين له أن عروسه غادرت لعدم رغبتها في إتمام الزواج ما دفعه لتطليقها، وبعد فترة خطب الشاب فتاة أخرى، ولكنه رغب في العودة إلى الأولى، وهو الأمر الذي رفضه أهله، ما دفعه لتناول حبوب الغلال ووفاته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بتشريح الجثة.