 انتحار ربة منزل من الدور الثالث بعد علمها بنية زوجها الزواج عليها

ألقت ربة منزل بإحدى قرى طوخ بالقليوبية، بنفسها من شرفه البلكونة بالدور الثالث على إثر خلافات زوجية مع زوجها لعلمها نيته الزواج من أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، اخطارا بورود بلاغا من للعميد تامر موسي مركز طوخ بسقوط ربة منزل بإحدى القرى التابعة لمدينة طوخ مما أدي لمصرعها في الحال.

أوضحت تحريات المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث، أن "ف.ص.م" 23 سنة، ربة منزل ألقت بنفسها من شرفه البلكونة بالدور الثالث على إثر خلافات زوجية لعلمها نيته الزواج من أخرى وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة واستكمال تحريات المباحث.