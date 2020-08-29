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ورشة عمل حول الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على الأبقار الحلابة بمحافظة الغربية

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الوطن
01:32 م | السبت 29 أغسطس 2020
جانب من الورشة

جانب من الورشة

عقد معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بالاشتراك مع مديرية الزراعة بمحافظة الغربية ورشة عمل حول الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية علي انتاجية الأبقار الحلابة  استفاد من هذه الورشة ٣٠ مشارك من المهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية وعدد من المزارعين  وأعضاء المعهد بالوحدة البحثية  حيث تناولت اثر ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة علي الأبقار الحلابة والقائد في إنتاج الألبانصرح بذلك د على عبدالمحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي

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