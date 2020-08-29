ورشة عمل حول الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على الأبقار الحلابة بمحافظة الغربية

عقد معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بالاشتراك مع مديرية الزراعة بمحافظة الغربية ورشة عمل حول الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية علي انتاجية الأبقار الحلابة استفاد من هذه الورشة ٣٠ مشارك من المهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية وعدد من المزارعين وأعضاء المعهد بالوحدة البحثية حيث تناولت اثر ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة علي الأبقار الحلابة والقائد في إنتاج الألبانصرح بذلك د على عبدالمحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي