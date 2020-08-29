ورشة عمل حول الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على الأبقار الحلابة بمحافظة الغربية
كتب:
الوطن
01:32 م | السبت 29 أغسطس 2020
جانب من الورشة
عقد معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بالاشتراك مع مديرية الزراعة بمحافظة الغربية ورشة عمل حول الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية علي انتاجية الأبقار الحلابة استفاد من هذه الورشة ٣٠ مشارك من المهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية وعدد من المزارعين وأعضاء المعهد بالوحدة البحثية حيث تناولت اثر ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة علي الأبقار الحلابة والقائد في إنتاج الألبانصرح بذلك د على عبدالمحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي