192 عملية قلب وقسطرة علاجية من "الأورمان" لأهالي مطروح

أعلنت جمعية "الأورمان" اليوم، عن إجراء 192 عملية قلب وقسطرة علاجية بالمجان لعدد من مرضى القلب من غير القادرين بمحافظة مطروح، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

وقال مدير عام الجمعية، اللواء ممدوح شعبان، إن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به "الأورمان" منذ سنوات، في دعم الخدمات الطبية، وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تماماً، نظراً لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب، وزيادة تكلفة العلاج، والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، مما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.

وأضاف "شعبان" أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لجميع الأعمار، وفي جميع مراكز محافظة مطروح، مرسى مطروح، والحمام، وسيوة، وسيدي براني، والسلوم، والضبعة.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال المصابين بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب، لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، وبالإستعانة ببعض الخبراء الأجانب في عدد من الحالات الحرجة، حيث يتم الكشف عليهم، وإجراء العمليات لهم، من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

ولفت إلى أن الجمعية نجحت، حتى الآن، في إجراء ما يقرب من 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان.