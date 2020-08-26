1997 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لـ"الأورمان" بسوهاج

نفذت جمعية "الأورمان" حوالي 1997 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجاناً لمرضى القلب من غير القادرين بمحافظة سوهاج، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الجمعية منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، وخاصةً علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تماماً، نظراً لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب، وزيادة تكلفة العلاج، بالإضافة إلى التكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، مما يضاعف من معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأوضح "فؤاد" أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار، وفى جميع مراكز محافظة سوهاج، مشيراً إلى أن الجمعية تعلن عن أستقبالها جميع حالات الأطفال المصابين بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب، لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، ويتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت، حتى الآن، في إجراء ما يقرب من 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماماً.