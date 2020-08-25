1051 عملية قلب مفتوح وقسطرة أجرتها "الأورمان" بقنا

نفذت جمعية الأورمان 1051 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة قنا، من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تنفذه الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج.

وأوضح فؤاد أن الجمعية تجري عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفي جميع مراكز محافظة قنا.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان تستقبل جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب، لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة و متخصصين من معهد القلب وقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان أجرت حتى الآن 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية، لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان.