مواعيد اختبارات القبول بالجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2020

يترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة المرحلة الأولى لـ تنسيق الثانوية العامة 2020، والتي بدأت يوم السبت الماضي، وأغلق باب التسجيل في المرحلة الأولى يوم الخميس الماضي، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفًا و665 طالبًا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألفًا و165 طالبًا، ليصل إجمالى طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفًا و685 طالبًا.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد اختبارات القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة، (جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية).

وتستعرض "الوطن" تفاصيل اختبارات القبول بالجامعات الأهلية ومواعيدها، وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كالتالي:

أهداف اختبارات القبول بالجامعات الأهلية

- قياس المهارات والقدرات ومجالات المعرفة الضرورية للنجاح.

- تقييم الطالب على مدى إتقانه لمجموعة محددة من المهارات التي تعتبر حيوية في مجال الدراسة المتقدم اليه.

- قياس مدى إتقان الموضوعات العلمية الاساسية وقدرات التفكير النقدي للمتقدمين.

- الاختبارات مصممة بأسلوب سهل وميسر.

- تقدير مدى قابلية الطالب لدراسة البرنامج الذي سجل فيه.

مواعيد اختبارات القبول بالجامعات الأهلية

- اختبارات القبول "المجمعة، الإنسانيات، اللغة الإنجليزية": جرى تنظيم تلك الاختبارات لتبدأ يوم 8 وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، يجرى تلك الاختبارات باللغة الإنجليزية.

- اختبار التفكير النقدي: يجرى تنظيم اختبار التفكير النقدي ليكون يومي 13 و14 سبتمبر المقبل.

- يتم إعلان نتائج الاختبارات السالف ذكرها يوم 15 سبتمبر المقبل.

- المقابلات الشخصية: تبدأ المقابلات الشخصية يوم 16 وتستمر حتى 20 سبتمبر المقبل.

- يجرى إعلان نتيجة المقابلات الشخصية يوم 22 سبتمبر.

- الكشف الطبي: يبدأ الكشف الطبي للقبول بالجامعات الأهلية يوم 23 وتستمر حتى يوم 26 سبتمبر المقبل.