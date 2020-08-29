إصابات العالم بكورونا تقترب من 25 مليونا.. ووهان تعلن عودة المدارس

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء، أن أكثر من 24.61 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 832,804 أشخاص توفوا جراء الفيروس، وتم تسجيل إصابات في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني، فيما جاءت الهند في المركز الثالث، وحلت روسيا في المركز الرابع.

ويعتقد أن أحد سكان "نيفادا" هو أول شخص في الولايات المتحدة يصاب مرتين بفيروس كورونا، وفقا للنتائج التي صدرت هذا الأسبوع، حيث عانى شاب عمره 25 عاما، من التهاب الحلق والسعال والصداع والغثيان والإسهال، وثبتت إصابته الأولى بـ "كوفيد-19" في 18 أبريل، وأُعلن إصابته مرة أخرى في 31 مايو عندما عانى من الأعراض نفسها مرة أخرى.

وجددت الحكومة الكندية، أمس، أوامر الطوارئ التي تفرض قيودا على السفر الدولي وتفرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما لأي شخص يدخل البلاد خلال كورونا لمدة شهر آخر على الأقل.

وحذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، من أن انجلترا قد تواجه قيودا على مستوى البلاد، وإجراءات إغلاق محلية واسعة النطاق في حالة حدوث موجة ثانية من كورونا هذا الشتاء.

وفي مقابلة مع صحيفة "التايمز البريطانية" نشرت اليوم، قال هانكوك إنه في "أسوأ سيناريو معقول"، يمكن أن تجد بريطانيا نفسها في مواجهة ارتفاع كبير في حالات فيروس كورونا وتفشٍ سيء للإنفلونزا الموسمية، حيث يقضي الناس وقتا أطول في الأماكن المغلقة.

وسمحت محكمة إقليمية ألمانية، اليوم، بتنظيم مظاهرات حاشدة في برلين على قيود كورونا، وأصدرت حكما ضد الحظر الذي فرضته العاصمة الألمانية على مثل هذه الاحتجاجات.

أما في الصين، فأعلنت السلطات في مدينة ووهان، بؤرة تفشي جائحة كورونا وأكثر المدن تضررا بفيروس كورونا في البلاد، إنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة يوم الثلاثاء المقبل، كما تستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الاثنين، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "رويترز".