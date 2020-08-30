طريقة الحصول على إعانات ومعاشات من وزارة التضامن

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير المساعدات الاستثنائية للمواطنين، لإعانتهم على توفير احتياجاتهم من متطلبات الحياة، كما تسعى إلى توفير معاشات شهرية للمستحقين من خلال برنامج تكافل وكرامة، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية الشروط الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثنائية الضمانية من وزارة التضامن، وفق الموقع الرسمي للوزارة.

الشروط المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثانئية

- يتم تقديم طلب الحصول على مصاريف الجنازة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة.

- يشترط التزام الأفراد والأسر المستفيدة من المساعدة الضمانية الشهرية بإلحاق وحضور أبنائهم فى المراحل التعليمية، والتردد على مراكز الصحة الإنجابية وتحسين موارد الأسرة.

الإجراءات المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثانئية

- يتم تقديم طلب الحصول على المساعدة.

- استيفاء البيانات بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة مرفقاً به المستندات المؤيدة.

المستندات المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثانئية

- بطاقات الرقم القومي.

- مستندات تثبت درجة القرابة ومصدر الدخل.

- مستندات مؤيدة لنوع المساعدة المطلوبة.