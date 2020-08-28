"التضامن" تحرر محضرا ضد الطباخ مغتصب طفلة دار الرعاية

قال الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تحركت على الفور لبحث ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول أنباء تفيد بجريمة اغتصاب لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما، في إحدى دور الرعاية بمنطقة مصر القديمة، على يد طباخ الجمعية، موضحا أن هناك لجنة ضبطية قضائية تحركت من الوزارة وحررت محضرا في قسم مصر القديمة ومازالت تتابع إجراءات التحقيق.

وأضاف "العقبي"، لـ "الوطن"، أن التضامن تحركت لقسم الشرطة بصحبة عدد من بنات دار الأيام والمشرفين؛ لتقديم بلاغ ضد الطباخ المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنباء تفيد بجريمة اغتصاب طفلة في دار أيتام بمنطقة مصر القديمة، على يد طباخ الجمعية.