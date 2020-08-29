"آي 24": إسرائيل تدرس فرض حظر التجوال في الأعياد اليهودية

ذكر موقع "آي 24" الإسرائيلي، أن من المنتظر ان يعرض منسق شؤون جائحة كورونا، غدا ما اصطلح على تسميته خطة "إغلاق التناوب"، التي بموجبها يتم تقييد الحركة اثناء الطوق في المدن المصنفة "حمراء"، التي تعاني من انتشار كثيف لفيروس كورونا، وذلك خلال الأعياد اليهودية الوشيكة.

ومن المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الخاص بشؤون كورونا، غدًا، على خطة "إغلاق التناوب"، التي طرحها المنسق الوطني لشؤون الجائحة البروفيسور روني جامزو، ويرجح ان يقدم الاخير استقالته من منصبه إذا لم تتم المصادقة على الخطة التي يعرضها، وفقًا للموقع.

وقالت جهات مطلعة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيتروى عشرة أيام قبل البت في مسألة فرض طوق اثناء الأعياد اليهودية الشهر المقبل، وذلك وفقا لتطور الصورة الوبائية.

ويرغب البروفيسور جامزو في ان يتم تقييد الحركة اثناء الطوق في المدن المصنفة "حمراء"، اما في باقي المناطق ستطبق القيود في راس السنة ويوم عيد الغفران فقط.

وفي سياق متصل، أوردت القناة 11 للتلفزيون الإسرائيلي أن إسرائيل تجري اتصالات مع المزيد من الدول لفتح اجوائها امام الإسرائيليين وهي قبرص وجورجيا والمجر والنمسا.

من جانبه أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية ان فرض الاغلاق التام ليس مطروحا على بساط البحث في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن جهودا جمة تبذل من أجل تفادي هذه الخطوة لما فيها من عواقب وخيمة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، واستبعد مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية انتاج لقاح ناجع يستخدم على نطاق واسع قبل منتصف العام القادم.