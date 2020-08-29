عاجل.. معيط: كدنا نصل لمعدلات الأمان من الدين الخارجي لولا كورونا

طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الدكتور محمد معيط وزير المالية شرح الوضع الاقتصادي لمصر وموقفها من الدين الخارجي للمواطنين، وذلك خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية.

وقال وزير المالية: "الدين وصل حجمه في 30/6/2017 لـ108% من الناتج المحلي وكنا نستهدف وصوله لتحت الـ80% العام المالي الحالي، وكنا نعمل على ذلك وكانت خطتنا في 30/6/2020 نكون 83% أو 82% ولكن مع حدوث أزمة كورونا توقفت قطاعات كثيرة من قطاعات الدخل القومي وكانت النتيجة أنه حجم الناتج القومي كان في حدود 5.8 ولكن كنا سنحقق المستهدفات وكنا هنوصل 30/6 المقبل لمعدل الأمان".

وشرح وزير المالية، أنَّ حجم الدين بمصر انخفض ولكن صعد أمام انخفاض الناتج المحلي لـ87%، متابعًا "قضيتنا هي الإنتاج والناتج المحلي، وكلما زاد الإنتاج والناتج المحلي تقل قيمة الدين، والعالم اللي برة بيقسم الدين على حجم الإنتاج والنمو ولولا كورونا وتأثر الناتج المحلي مع كورونا لحققنا 1.8 فائض أولي".

وزير المالية: يا نعمل نمو ونموّله.. أو نقف ونقول مش عاوزين يبقى عندنا دين

واستكمل معيط: "إما تعمل نمو ونموّله أو نقف ونقول مش عاوزين يبقى عندنا دين.. النمو والمشروعات والطرق والمشروعات القومية هو اللي بيدي ثقة حتى مع الإقتراض.. والمنظمات الدولية تقول أنه الاقصاد المصري سيقفز لـ6.5% بعد أزمة فيروس كورونا، مشددا على أنَّ مصر هي الدولة الوحيدة بأفرقيا والشرق الأوسط التي حافظت على تصنيفها، وهي الدولة الوحيدة أيضًا التي حافظت على النظرة المستقبلية المستقرة من منظمات العالم بالإجماع".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.