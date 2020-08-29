مستشار الرئيس: التهاون في الإجراءات الاحترازية سبب زيادة مصابي كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا مرة أخري يعود إلى تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء للكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي على الأقل متر بين كل مواطن وآخر.

وتابع فى حوار لـ"الوطن" يُنشر لاحقًا، أن الزيادة كانت متوقعة جدًا، خاصة بعد التجمعات خلال عيد الأضحى المبارك، وإجازة المصايف والتكدس الذى حدث، وتهاون البعض، والتعامل على أن الفيروس قد اختفى، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك ترقب وترصد وحرص شديد من المواطنين، مثلما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة.

وأضاف أن هناك عدد من التجارب الإكلينيكية السريرية التى تُجرى حول العالم بشأن فيروس كورونا، ومعظم اللقاحات في المرحلة الثالثة، والتي تحتاج إلى التجربة على أعداد كبيرة من المواطنين، ومن أعمار وجنسيات مختلفة، مشيرًا إلى أن من بين هذه اللقاحات لقاح أكسفورد ولقاح الصين ولقاح روسيا.

وأوضح أن هناك مؤسسة للقاحات العالمية ستوفر اللقاح للعالم كله، وتم التواصل معها لحجز حصة مصر عند إتاحة اللقاح والتأكد من سلامته وفعاليته وأمانه.

كما أشار مستشار الرئيس إلى الاتفاق مع الجانب الصيني للمشاركة في تصنيع اللقاح الصيني في مصر، من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان.