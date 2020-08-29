صور.. إنشاء أول شبكة حديثة لمياه الأمطار بالسويس

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنشاء شبكة صرف حديثة لمياه الأمطار في محافظة السويس، لأول مرة، بتمويل من المحافظة، بمنطقة كورنيش السويس الجديد، وطريق بور توفيق، والشوارع الرئيسية بإحياء المحافظة المختلفة بطول 10 كيلو مترات.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، التدريب المبكر لمهندسي وفني الشركة، لإدارة أية أزمات مفاجئة، التي تتمثل في الاستعدادات في التطهير الجيد لمخرات السيول، وبالوعات الصرف الصحي بالشوارع ومحطات الصرف والمجاري الخاصة بها، وتجهيز سيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة، وذلك حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لفرق الطوارئ، بناء على توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف رئيس شركة مياه القناة، أن هناك عدد من سيارات الكسح الحديثة جاهزة في أي وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة، مضيفا أنه يتابع بنفسه التأكد من كفاءة تطهير بالوعات الصرف وإزالة أى عوائق أمام مياه الأمطار في مخرات السيول.